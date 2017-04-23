Скончался первый вице-премьер в правительстве Черномырдина Алексей Большаков

В Санкт-Петербурге скончался бывший вице-премьер и первый зампредседателя правительства России Алексей Большаков. Ему было 77 лет.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова, Большаков «неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно». Дата и место его похорон не называются.

Большаков в 70-х и 80-х годах работал на руководящих должностях на ленинградских предприятиях. В ноябре 1994 года при премьер-министре Виторе Черномырдине был назначен заппредправительтсва по вопросам сотрудничества со странами СНГ, а в 1996 году - первым зампредправительства и стал курировать вопросы госуправления в промышленности, транспорте и связи.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость XVI Дельфийские игры завершились в Свердловской области

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО