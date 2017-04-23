Скончался первый вице-премьер в правительстве Черномырдина Алексей Большаков

В Санкт-Петербурге скончался бывший вице-премьер и первый зампредседателя правительства России Алексей Большаков. Ему было 77 лет.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова, Большаков «неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно». Дата и место его похорон не называются.

Большаков в 70-х и 80-х годах работал на руководящих должностях на ленинградских предприятиях. В ноябре 1994 года при премьер-министре Виторе Черномырдине был назначен заппредправительтсва по вопросам сотрудничества со странами СНГ, а в 1996 году - первым зампредправительства и стал курировать вопросы госуправления в промышленности, транспорте и связи.