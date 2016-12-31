Скончался первый менеджер «ливерпульской четверки»
Первый менеджер The Beatles Алан Уильямс умер 31 декабря на 87-м году жизни.
Сообщение об этом появилось в микроблоге в Twitter клуба «Джакаранда», основателем которого являлся Уильямс.
«Сегодня наш основатель и человек, открывший Beatles, скончался. Аллан Уильямс, тебя будет не хватать», - гласит запись.
Уильямс работал с The Beatles в начале 1960-х годов. Он организовал музыкантам гастроли в Великобритании и за ее пределами, а также помогал в записи первой пластинки.
Следующая новость Меркель пожелала соотечественникам оптимизма в 2017 году
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии