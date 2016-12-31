Скончался первый менеджер «ливерпульской четверки»

Первый менеджер The Beatles Алан Уильямс умер 31 декабря на 87-м году жизни.

Сообщение об этом появилось в микроблоге в Twitter клуба «Джакаранда», основателем которого являлся Уильямс.

«Сегодня наш основатель и человек, открывший Beatles, скончался. Аллан Уильямс, тебя будет не хватать», - гласит запись.

Уильямс работал с The Beatles в начале 1960-х годов. Он организовал музыкантам гастроли в Великобритании и за ее пределами, а также помогал в записи первой пластинки.