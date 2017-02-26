Скончался основоположник математической физики Людвиг Фалдеев

На 83-м году жизни скончался создатель современной математической физики Людвиг Фалдеев.

Прощание с ученым пройдет 1 марта. Время и место пока не называются, сообщает «Lenta.ru».

Фалдеев являлся доктором физико-математических наук, членом Академии наук СССР, а потом Российской Академии наук. Он заведовал кафедрой высшей математики и математической физики Санкт-Петербургского университета.

В августе 2016 года было объявлено об учреждении медали имени Фалдеева. Как пояснил глава РАН Владимир Фортов, «единственная такая награда была учреждена в честь Макса Планка, когда он еще был жив. И первый лауреат этой награды был Альберт Эйнштейн».

Благодаря научному труду «Теория рассеяния для системы трех частиц» Фалдеев стал основоположником нового направления в науке - математической физики.