В США скончался один из создателей интернета
С Сан-Франциско скончался один из создателей интернета Роберт Тейлор. Ему было 85 лет.
По словам сына ученого, Тейлор страдал от болезни Паркинсона.
Имя исследователя стало известно благодаря запуску в 1960 году сети Arpanet, которая явилась прототипом современного интернета. Также Тейлор занимался разработкой персонального компьютера и технологиями передачи данных Ethernet в исследовательском центре при компании Xerox, сообщает Lenta.ru.
В лаборатории Тейлора была создана программа обработки текстов, которая позже преобразовалась в редактор Microsoft Word. Тейлор финансировал развитие компьютерных технологий и занимался обучением молодых ученых. Группа его учеников позже создала первый персональный компьютер Аlto.
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