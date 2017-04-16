В США скончался один из создателей интернета

С Сан-Франциско скончался один из создателей интернета Роберт Тейлор. Ему было 85 лет.

По словам сына ученого, Тейлор страдал от болезни Паркинсона.

Имя исследователя стало известно благодаря запуску в 1960 году сети Arpanet, которая явилась прототипом современного интернета. Также Тейлор занимался разработкой персонального компьютера и технологиями передачи данных Ethernet в исследовательском центре при компании Xerox, сообщает Lenta.ru.

В лаборатории Тейлора была создана программа обработки текстов, которая позже преобразовалась в редактор Microsoft Word. Тейлор финансировал развитие компьютерных технологий и занимался обучением молодых ученых. Группа его учеников позже создала первый персональный компьютер Аlto.