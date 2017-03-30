Скончался нобелевский лауреат Алексей Абрикосов

Лауреат Нобелевской премии по физике академик Алексей Абрикосов скончался в возрасте 88 лет.

О смерти ученого «Эху Москвы» сообщил экс-министр образования Дмитрий Ливанов.

Абрикосов родился в Москве в 1928 году. Большую часть своей научной карьеры в СССР проработал в Институте теоретической физики имени Л.Д. Ландау.

В 1991 году уехал в США, где преподавал в университетах штатов Иллинойс и Юта. В 1999 году получил американское гражданство.

В 2003 году получил совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом Нобелевскую премию за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

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