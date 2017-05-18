Скончался народный художник России Александр Тихомиров

В Благовещенске на 62-м году жизни умер народный художник России Александр Тихомиров.

Художник известен, прежде всего, тем, что создал новое направления в живописи – «оконопись» - изображение религиозных сюжетов на старых оконных ставнях.

Новаторский стиль он запатентовал в 1995 году, после чего его работы признали в Канаде, Китае, США и Франции, отмечает RG.ru.

Александр Тихомиров окончил Московскую художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова, являлся членом «Творческого союза художников России», занимал должность вице-президента Академии художеств мира «Новая Эра».

Прощание с Александром Тихомировым пройдет 19 мая в Кафедральном соборе Благовещенска.