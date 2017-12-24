Скончался лингвист Андрей Зализняк
Академик РАН, доктор филологических наук Андрей Зализняк умер на 83-ем году жизни.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. Он написал: «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене».
Зализняк занимался изучением «Слова о полку Игореве» и берестяных грамот, найденных в Нижнем Новгороде. Он доказал подлинность этого памятника древнерусской литературы, передает телеканал «360».
В 2007 году филолог получил госпремию за вклад в развитие лингвистики. За доказательство подлинности «Слова» ему вручили Большую золотую медаль имени Ломоносова и премию Александра Солженицына.
За всю жизнь он написал десятки монографий и научных статей. Зализняк был основателем школы лингвистической компаративистики.
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