Скончался лингвист Андрей Зализняк

Академик РАН, доктор филологических наук Андрей Зализняк умер на 83-ем году жизни.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. Он написал: «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене».

Зализняк занимался изучением «Слова о полку Игореве» и берестяных грамот, найденных в Нижнем Новгороде. Он доказал подлинность этого памятника древнерусской литературы, передает телеканал «360».

В 2007 году филолог получил госпремию за вклад в развитие лингвистики. За доказательство подлинности «Слова» ему вручили Большую золотую медаль имени Ломоносова и премию Александра Солженицына.

За всю жизнь он написал десятки монографий и научных статей. Зализняк был основателем школы лингвистической компаративистики.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: наука
Следующая новость Девушка ударила пенсионерку из-за очереди в поликлинике Москвы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО