Скончался лидер группы The Overtones
Лидер британской группы The Overtones Тимми Матли умер на 37-м году жизни.
«Мы знаем, эта новость разобьёт вам всем сердца так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время», — говорится в сообщении на официальной странице группы в сети микроблогов Twitter.
В настоящее время обстоятельства смерти Тимми Матли неизвестны.
Два года назад врачи диагностировали у музыканта рак кожи третьей степени, сообщает «Лайф».
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