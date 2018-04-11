Скончался лидер группы The Overtones

Лидер британской группы The Overtones Тимми Матли умер на 37-м году жизни.

«Мы знаем, эта новость разобьёт вам всем сердца так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время», — говорится в сообщении на официальной странице группы в сети микроблогов Twitter.

В настоящее время обстоятельства смерти Тимми Матли неизвестны.

Два года назад врачи диагностировали у музыканта рак кожи третьей степени, сообщает «Лайф».