Скончался космонавт Владимир Ляхов
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Ляхов скропостижно скончался на 77-м году жизни.
В Центре подготовки космонавтов отметили, что Ляхов относился к одному из первых поколений советских космонавтов, «вписавших немало ярких страниц в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики». Кроме того, он внес значительный вклад в усовершенствование процесса подготовки космонавтов к полетам.
На счету Ляхова три полета в космос общей продолжительностью свыше 330 суток. Он также трижды выходил в открытый космос, где провел более семи часов.
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