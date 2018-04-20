Скончался космонавт Владимир Ляхов

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Ляхов скропостижно скончался на 77-м году жизни.

В Центре подготовки космонавтов отметили, что Ляхов относился к одному из первых поколений советских космонавтов, «вписавших немало ярких страниц в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики». Кроме того, он внес значительный вклад в усовершенствование процесса подготовки космонавтов к полетам.

На счету Ляхова три полета в космос общей продолжительностью свыше 330 суток. Он также трижды выходил в открытый космос, где провел более семи часов.