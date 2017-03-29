Скончался журналист Юрий Выборнов
В Москве скончался известный журналист-международник Юрий Выборнов.
Его сын – спортивный комментатор Константин Выборнов – на своей странице в Facebook написал, что прощание с журналистом состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы. Причину смерти отца он не указал.
Выборнов родился в Одессе в 1946 году. За свою карьеру на советском и российском телевидении он успел поработать собкором в Италии, Австрии и Израиле.
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