Скончался журналист Юрий Выборнов

В Москве скончался известный журналист-международник Юрий Выборнов.

Его сын – спортивный комментатор Константин Выборнов – на своей странице в Facebook написал, что прощание с журналистом состоится 1 апреля в ритуальном зале Первой Градской больницы. Причину смерти отца он не указал.

Выборнов родился в Одессе в 1946 году. За свою карьеру на советском и российском телевидении он успел поработать собкором в Италии, Австрии и Израиле.