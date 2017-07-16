Скончался исполнитель роли Шарикова в «Собачьем сердце» Владимир Толоконников

В Москве скончался актер Владимир Толоконников, исполнивший роль Полиграфа Полиграфовича Шариковав фильме «Собачье сердце». Ему было 74 года.

Как пишет телеканал «Дождь», он умер вечером 15 июля. Причина смерти пока не называется. Информацию о его кончине подтвердили в театре Ломоносова в Алма-Ате: там актер работал с 1973 года.

Владимир Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Отпевание состоится в Сретенском монастыре.

Актер родился в 1943 году в Алма-Ате. В 1973 году он окончил Ярославское тетаральное училище. Популярность пришла к Толоконникову после съемок в экранизации романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».