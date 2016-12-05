Скончался Гейдар Джемаль

Известный философ и богослов Гейдар Джемаль скончался в Москве после продолжительной болезни.

По словам журналиста Максима Шевченко, Джемаль болел тяжело и долго.

Гейдар Джемаль был одним из самых известных исламских философов и теологов России, написал шесть книг. Кроме того, являлся председателем «Исламского комитета России» и депутатом Национальной ассамблеи РФ, пишет газета «Известия».