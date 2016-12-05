Скончался Гейдар Джемаль
Известный философ и богослов Гейдар Джемаль скончался в Москве после продолжительной болезни.
По словам журналиста Максима Шевченко, Джемаль болел тяжело и долго.
Гейдар Джемаль был одним из самых известных исламских философов и теологов России, написал шесть книг. Кроме того, являлся председателем «Исламского комитета России» и депутатом Национальной ассамблеи РФ, пишет газета «Известия».
Следующая новость Нефть демонстрирует негативную динамику
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии