Скончался физик Стивен Хокинг
Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни.
О смерти знаменитого ученого сообщили члены его семьи. «Он был… необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», — цитирует «ФедералПресс» их заявление со ссылкой на Sky News.
Известность Хокингу принесла книга «Краткая история времени», изданная в 1988 году. Она переведена на многие языки и в настоящее время ее тираж превышает 10 миллионов экземпляров. Ученому также принадлежит теория, согласно которой потеря энергии черными дырами малой массы в итоге приводит к их «умиранию».
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