Скончался фигурант дела о покраске шпиля на высотке в Москве Александр Погребов

В Кабардино-Балкарии скончался бейсджампер Александр Погребов, который являлся фигурантом дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной столицы.

Ранее управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило о том, что 2 декабря спасатели обнаружили в пойме реки Азау тело туриста из Московской области.

Накануне двое парапланеристов производили полеты на поляне Азау, один из них не смог приземлиться в установленном месте, передает «Интерфакс».

В сентябре 2015 года Погребова оправдали по делу о покраске шпиля на столичной высотке. Один из фигурантов – Владимир Подрезов – был признан виновным в пособничестве вандализму и приговорен к двум годам и трем месяцам колонии. 27 июля 2017 года он погиб во время прыжка в горах Швейцарии.