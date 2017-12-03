Скончался фигурант дела о покраске шпиля на высотке в Москве Александр Погребов
В Кабардино-Балкарии скончался бейсджампер Александр Погребов, который являлся фигурантом дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной столицы.
Ранее управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило о том, что 2 декабря спасатели обнаружили в пойме реки Азау тело туриста из Московской области.
Накануне двое парапланеристов производили полеты на поляне Азау, один из них не смог приземлиться в установленном месте, передает «Интерфакс».
В сентябре 2015 года Погребова оправдали по делу о покраске шпиля на столичной высотке. Один из фигурантов – Владимир Подрезов – был признан виновным в пособничестве вандализму и приговорен к двум годам и трем месяцам колонии. 27 июля 2017 года он погиб во время прыжка в горах Швейцарии.
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