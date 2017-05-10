Скончался депутат от ЛДПР Василий Тарасюк

В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР 68-летний Василий Тарасюк.

По словам коллег, Тарасюк умер во время отдыха на Мертвом море. Точных причин смерти пока не называют, отмечает РБК.

В 1984 году он уехал из Украины на Крайний Север и был назначен начальник ОРС НГДУ «Повхнефть» в город Когалым.

В 1988 году Василий Тарасюк стал заместителем начальника НГДУ «Варьеганнефть» по социальным вопросам, а в 1993 году он был назначен заместителем генерального директора АООТ «ЛУКОЙЛ – Когалымнефтегаз».

В 1995 году Тарасюк занял пост заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

В 2002 году являлся депутатом Когалымской городской думы. В 2002 – феврале 2003 года был одним из руководителей банка «Стройкредит» (относился к структурам «Транснефти)», а в 2003 году стал генеральным директором ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Трейд-сервис» (принадлежали Сулейману Керимову).

Также в 2003 году являлся сотрудником ИФК «Основа» (структура, близкая к «Лукойлу» и «Транснефти»).

В декабре 2003 года Тарасюк был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ IV созыва по списку Либерально-демократической партии России (региональная группа «Южная» - Северный Кавказ).