Скончался депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко

Депутат Госдумы, представляющий Саратовскую область, Олег Грищенко скончался в возрасте 50 лет. Об этом стало известно из сообщения думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Там рассказали: «17 июня после продолжительной болезни на 51-м году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко».

Олег Грищенко в 2004-2005 годах был депутатом Саратовской облдумы третьего созыва. Затем в декабре 2005 года он вступил в должность мэра города. В сентябре 2016 года его избрали депутатом Госдумы по одномандатному округу.

Председатель Госудумы Вячеслав Володин выразил слова соболезнования семье и родственникам покойного. В саратовском отделении партии «Единая Россия» Олега Грищенко назвали «ярким, талантливым политиком и опытным руководителем», пишет ТАСС.

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