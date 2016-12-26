Скончался британский певец Джордж Майкл

Британский поп-певец Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет.

По словам его агента, артист умер дома, в Оксфордшире. Причины смерти пока неизвестны, однако подозрительных обстоятельств полиция в ней не обнаружила, передает ВВС.

Пять лет назад Майкл, по его собственным словам, едва не умер от пневмонии. Ему пришлось отменить гастроли, чтобы пройти курс лечения в Вене.