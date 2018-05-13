Скончался автор термина «политтехнологии» Игорь Бунин

В возрасте 72 лет скончался президент фонда «Центр политических технологий», член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Игорь Бунин.

Эту информацию подтвердил глава РЕК Юрий Каннер. Он отметил, что Бунин возглавлял Общественный совет РЕК и до смерти являлся его членом.

Причины смерти Бунина неизвестны. Похороны политолога состоятся на следующей неделе, передает ТАСС.

Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко добавил, что Бунин «много лет назад во время дружеской посиделки придумал термин «политтехнология». Макаренко рассказал, что смерть Бунина наступила скоропостижно, при этом за час до кончины он играл в настольный теннис.