Скончался актер театра и кино Леонид Броневой
Утром 9 декабря скончался артист театра и кино Леонид Броневой.
Об этом «РИА Новости» рассказал директор московского театра «Ленком», где работал артист, Марк Варшавер.
Он сообщил: «Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой».
Даты прощания и похорон назовут позже.
Броневой сыграл в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхаузен», «Небеса обетованные».
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