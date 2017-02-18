Скончался актер сериала «Твин Пикс» Уоррен Фрост
В США на 92-м году жизни скончался исполнитель роли доктора Уильяма Хейворда в сериале «Твин Пикс», актер Уоррен Фрост.
Об этом стало известно со слов сына актера Марка Фроста: «Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорогого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни».
Он рассказал изданию The Hollywood Reporter, что отец скончался после продолжительной болезни в своем доме в городе Миддлбери.
Уоррен Фрост родился 5 июня 1925 года. Своей известностью он обязан сериалу «Твин Пикс», где сыграл более чем в 30 эпизодах. Зрители смогут увидеть продолжение сериала уже в мае.
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