В Москве в возрасте 81 года скончался актер и писатель Александр Кузнецов.

Большую часть жизни он посвятил театру и кино. Последние 30 лет жизни отдал литературе – писал книги и сценарии. С 1994 года Кузнецов входил в состав Союза писателей, передает агентство Nation News.

Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Баллада о солдате», «У самого черного моря», «Адъютант его превосходительства», «Там, на неведомых дорожках».

О причине смерти Кузнецова пока не сообщается. Известно только то, что он умер в одной из московских клиник.