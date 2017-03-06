Скончался актер и писатель Александр Кузнецов
В Москве в возрасте 81 года скончался актер и писатель Александр Кузнецов.
Большую часть жизни он посвятил театру и кино. Последние 30 лет жизни отдал литературе – писал книги и сценарии. С 1994 года Кузнецов входил в состав Союза писателей, передает агентство Nation News.
Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Баллада о солдате», «У самого черного моря», «Адъютант его превосходительства», «Там, на неведомых дорожках».
О причине смерти Кузнецова пока не сообщается. Известно только то, что он умер в одной из московских клиник.
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