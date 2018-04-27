Скончался актер Геннадий Печников

Умер народный артист РСФСР Геннадий Печников, сообщили в пресс-службе Российского академического молодёжного театра.

Уточняется, что актер скончался на 92-м году жизни.

«27 апреля ушёл из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет», - говорится в некрологе театра, который цитирует Life.

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