Скончался актер Геннадий Печников

Умер народный артист РСФСР Геннадий Печников, сообщили в пресс-службе Российского академического молодёжного театра.

Уточняется, что актер скончался на 92-м году жизни.

«27 апреля ушёл из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников, человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет», - говорится в некрологе театра, который цитирует Life.