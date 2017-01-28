Скончался актер Джон Херт
Британский актер Джон Херт скончался на 78-м году жизни. Предполагается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Кинокарьера Херта началась в 1962 году и продолжалась более 50 лет. За это время он сыграл свыше 200 ролей. Он снимался в таких фильмах как «Полуночный экспресс», «Человек-слон», «1984», «Меланхолия», серии картин о Гарри Поттере. Одной из самых заметных стала роль Кейна в фильме «Чужой». Этот персонаж признан одним из самых запоминающихся в истории кино, сообщает Hollywood Reporter.
Херт четырежды становился лауреатом премии BAFTA, а также является обладателем «Золотого глобуса». в 2014 году он удостоился звания рыцаря Британской империи.
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