Скончался актер Джон Херт

Британский актер Джон Херт скончался на 78-м году жизни. Предполагается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Кинокарьера Херта началась в 1962 году и продолжалась более 50 лет. За это время он сыграл свыше 200 ролей. Он снимался в таких фильмах как «Полуночный экспресс», «Человек-слон», «1984», «Меланхолия», серии картин о Гарри Поттере. Одной из самых заметных стала роль Кейна в фильме «Чужой». Этот персонаж признан одним из самых запоминающихся в истории кино, сообщает Hollywood Reporter.

Херт четырежды становился лауреатом премии BAFTA, а также является обладателем «Золотого глобуса». в 2014 году он удостоился звания рыцаря Британской империи.