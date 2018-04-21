Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби»
В возрасте 83 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, известная по фильму «Любовь и голуби», Нина Дорошина.
Ранее артистка вышла из больницы. Тогда она заявила, что будет находиться дома. Летом 2017 года у Дорошиной отнялись ноги, передают «Известия».
Актриса родилась в 1934 году в Лосиноостровске. Окончив Театральное училище им. Б.Щукина, в 1958 году она дебютировала на сцене «Современника». Всенародную Любовь Дорошина получила после фильма «Любовь и голуби».
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