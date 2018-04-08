Скончалась заслуженная актриса России Анжелика Волчкова
На 48-м году жизни скончалась ведущая актриса московского театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова.
Как сообщает ТАСС, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна», - рассказали в пресс-службе театра.
Прощание с актрисой пройдет 10 апреля в «Школе современной пьесы». По решению родных Волчковой, актрису похоронят в Пензе.
Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. С 1995 года она являлась актрисой московского театра «Школа современной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза. Волчкова носит звание заслуженной актрисы России.
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