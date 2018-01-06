В Городской клинической больнице № 13 скончалась врач и телеведущая Ирина Чукаева.

Об этом телеканалу «360» рассказал дежурный администратор медучреждения. По его информации, 67-летняя женщина умерла 5 января около 17:00.

По предварительным сведениям, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Ирина Чукаева с 2003 года работала заведующей кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им. Пирогова. Она также была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье».