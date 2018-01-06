Скончалась врач и телеведущая Ирина Чукаева
В Городской клинической больнице № 13 скончалась врач и телеведущая Ирина Чукаева.
Об этом телеканалу «360» рассказал дежурный администратор медучреждения. По его информации, 67-летняя женщина умерла 5 января около 17:00.
По предварительным сведениям, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
Ирина Чукаева с 2003 года работала заведующей кафедрой поликлинической терапии РНИМУ им. Пирогова. Она также была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье».
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