Скончалась сыгравшая в «Звездных войнах» принцессу Лею актриса Керри Фишер
В США на 61 году жизни скончалась голливудская актриса Керри Фишер, известная благодаря исполнению роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны».
«С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8:55 (19:55 мск)», — цитирует РИА «Новости» текст публикации издания Hollywood Reporter.
Ранее сообщалось, что Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания, после того как у 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился.
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