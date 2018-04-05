Скончалась получившая инъекцию формалина пациентка

Жительница Ульяновской области, которой врачи после операции по удалению кисты случайно сделали инъекцию формалина, скончалась, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ульяновской области.

Сразу же после происшествия 28-летняя пациентка была доставлена в Москву, где врачи федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна боролись за ее жизнь.

«К сожалению, спасти ее не удалось. Она ушла из жизни сегодня в 12:10. По поручению губернатора правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке девушки в Ульяновск и организации похорон, окажет всю необходимую помощь и психологическую поддержку близким и родственникам пострадавшей», - заявил министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов.

По его словам, сотрудники, допустившие ошибку, уволены по статье, «в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей». Кроме того, администрации больницы объявлен выговор.

По некоторым данным, сотрудник, присутствовавший на операции, перепутал физраствор и формалин, так как оба флакона с бесцветными жидкостями были без опознавательных этикеток.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ), сообщает «Интерфакс».