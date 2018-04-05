Скончалась получившая инъекцию формалина пациентка

Жительница Ульяновской области, которой врачи после операции по удалению кисты случайно сделали инъекцию формалина, скончалась, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ульяновской области.

Сразу же после происшествия 28-летняя пациентка была доставлена в Москву, где врачи федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна боролись за ее жизнь.

«К сожалению, спасти ее не удалось. Она ушла из жизни сегодня в 12:10. По поручению губернатора правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке девушки в Ульяновск и организации похорон, окажет всю необходимую помощь и психологическую поддержку близким и родственникам пострадавшей», - заявил министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов.

По его словам, сотрудники, допустившие ошибку, уволены по статье, «в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей». Кроме того, администрации больницы объявлен выговор.

По некоторым данным, сотрудник, присутствовавший на операции, перепутал физраствор и формалин, так как оба флакона с бесцветными жидкостями были без опознавательных этикеток.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: убийства
Следующая новость Российские танки оснастили климат-контролем

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО