Скончалась победительница первого «Евровидения»
Скончалась победительница первого «Евровидения», швейцарская певица Лиз Ассиа. Ей было 94 года.
Она умерла в больнице Цюриха 24 марта, передает «Росбалт».
Лиз Ассиа – псевдоним певицы, настоящее имя – Роза-Мина Шерер. Она родилась в 1924 году и начала карьеру в качестве танцовщицы, а с 1940 года стала выступать как певица.
Популярность пришла к ней после выступления на первом конкурсе песни «Евровидение» в 1956 году с песней Refrain. После этого она представляла Швейцарию в 1957 году и заняла 8 место, а затем в 1958 году, где получила 2 место.
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