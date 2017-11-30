Скончалась летчик-испытатель Марина Попович

На 87-м году жизни ушла из жизни летчик-испытатель Марина Попович, которая за свою летную карьеру установила свыше 100 мировых рекордов.

Попович принимала участие в испытаниях более четырех десятков самолетов и вертолетов. Она стала первой летчицей, преодолевшей звуковой барьер на самолета МиГ-21. За свои достижения «мадам МиГ» отмечена многочисленными наградами.

Завершив в 53 года карьеру, Попович писала сценарии к фильмам, книги, а также занималась горными лыжами, передает телеканал «Звезда».