Скончалась летчик-испытатель Марина Попович
На 87-м году жизни ушла из жизни летчик-испытатель Марина Попович, которая за свою летную карьеру установила свыше 100 мировых рекордов.
Попович принимала участие в испытаниях более четырех десятков самолетов и вертолетов. Она стала первой летчицей, преодолевшей звуковой барьер на самолета МиГ-21. За свои достижения «мадам МиГ» отмечена многочисленными наградами.
Завершив в 53 года карьеру, Попович писала сценарии к фильмам, книги, а также занималась горными лыжами, передает телеканал «Звезда».
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