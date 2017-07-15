Скончалась единственная женщина-лауреат Филдсовской премии
В Стэнфорде в возрасте 40 лет скончалась математик из Ирана Мариам Мирзахани, которая стала единственной в мире женщиной, получившей Филдсовскую премию.
Как пишет Газета.ru, Мирзахани умерла из-за последствий перенесенного рака груди. Несколько последних месяцев она находилась в больнице.
Мирзахани получила премию в 2014 году «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей». Премия присуждается раз в четыре года людям не старше 40 лет.
Мирзахани - иранский и американский математик, профессор Стэнфордского университета. Среди прочих ее наград премия Блюменталя Американского математического общества (2009), награда имени Руфь Саттер (2013) и приз Математического института Клэя (2014).
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