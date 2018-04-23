«Сколково» открывает медицинский центр диагностики

В международном медицинском кластере «Сколково» построен первый медицинский диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием.

Отмечается, что это самый современный в России инновационный центр, оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля «Хадасса».

Совместный профессионализм российских и израильских медиков позволит рано обнаруживать проблемы со здоровьем при обследовании.

Принять первых пациентов диагностический центр сможет уже через несколько месяцев, сообщает ТАСС.