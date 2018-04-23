«Сколково» открывает медицинский центр диагностики
В международном медицинском кластере «Сколково» построен первый медицинский диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием.
Отмечается, что это самый современный в России инновационный центр, оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля «Хадасса».
Совместный профессионализм российских и израильских медиков позволит рано обнаруживать проблемы со здоровьем при обследовании.
Принять первых пациентов диагностический центр сможет уже через несколько месяцев, сообщает ТАСС.
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