Склонность к суициду у человека в крови

Ученые нашли способ вычислять людей, склонных к самоубийству, по составу крови.

Специалисты Бингемтонского университета в Нью-Йорке выяснили, что о склонности к суициду свидетельствует пониженное содержание в крови белка BDNF. Он необходим мозгу для нормального развития нейронов. Нехватка белка или его отсутствие приводит к различным нарушениям в мозгу и нервной системе.

Ученые провели исследование, в котором участвовали 73 женщины. Примерно половина из них хотя бы раз попытались свести счеты с жизнью. Было установлено, что у этих женщин концентрация белка BDNF в плазме крови значительно ниже, чем у тех, кто таких попыток не предпринимал, сообщает издание Suicide and Life-Threatening Behavior.

Специалисты отметили, что на количество белка не влияло желание покончить с собой в данный момент, депрессия или иное расстройство. По их словам, низкая концентрация белка – показатель, позволяющий предсказать риск самоубийства.