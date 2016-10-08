За склонение к допингу могут ввести уголовную ответственность
Тренерам и чиновникам от спорта грозит наказание за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Международный олимпийский комитет предлагает ввести уголовную ответственность за склонение к применению допинга.
Как считает МОК, принятием решений по вводимым за употребление допинга санкциям должен заниматься Спортивный арбитражный суд, сообщает «Коммерсантъ».
МОК также рекомендовал WADA усилить собственную информационную безопасность на фоне последних хакерских атак на организацию. Ради этого может быть увеличено финансирование WADA.
Издание напоминает, что августе Этого главы антидопинговых агентств 17 стран призвали реформировать организацию на фоне громких допинговых скандалов.
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