«СКА-Нефтяник» сыграет в финале Кубка России по русскому хоккею с «Енисеем»
Разгромив ульяновскую «Волгу» со счетом 13:1, хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка России по хоккею с мячом, где встретится с красноярским «Енисеем».
Ранее «Енисей» взял верх над московским «Динамо» - 5:0, - сообщает ТАСС.
Решающий матч состоится в субботу, 29 октября в 16:00 по московскому времени в московском спорткомплексе «Крылатское».
В прошлом году «СКА-Нефтяник» уже играл в финале Кубка, но потерпел чувствительное поражение от иркутского «Байкала-Энергии» - 4:10.
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