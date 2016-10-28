«СКА-Нефтяник» сыграет в финале Кубка России по русскому хоккею с «Енисеем»

Разгромив ульяновскую «Волгу» со счетом 13:1, хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка России по хоккею с мячом, где встретится с красноярским «Енисеем».

Ранее «Енисей» взял верх над московским «Динамо» - 5:0, - сообщает ТАСС.

Решающий матч состоится в субботу, 29 октября в 16:00 по московскому времени в московском спорткомплексе «Крылатское».

В прошлом году «СКА-Нефтяник» уже играл в финале Кубка, но потерпел чувствительное поражение от иркутского «Байкала-Энергии» - 4:10.