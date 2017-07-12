Скандальный памятник в Подмосковье вернули скульптору

Сергиевом Посаде временно убрали памятник выпускникам 1941 года, вызывавший нарекания горожан своей натуралистичностью.

Скульптура представляет собой танцующих юношу и девушку. Общественность возмущало то, что грудь девушки изображена чересчур реалистично, отчего создается впечатление «раздетости».

Автор памятника священник Евгений Антонов пообещал «приодеть» скульптуру. «Я перелью часть памятника с открытой грудью», - сказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».