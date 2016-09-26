Скандальный фотограф Стерджес высказался о закрытии выставки в Москве
Фотограф Джок Стерджес прокомментировал закрытие своей выставки в Москве. Он отметил, что инцидент его расстроил и удивил. Ранее в Москве закрыли выставку фотографий, на которых были изображены обнаженные люди, в числе которых фигурировали несовершеннолетние.
– Мне грустно, поскольку я хотел сделать прекрасное шоу. Такого никогда не случалось в моей работе, где бы то ни было в мире, – сказа Стерджес. Он подчеркнул, что все участники фотосессий приходили к нему добровольно, сообщает РИА "Новости".
Накануне сенатор Елена Мизулина назвала выставку "детской порнографией". Фотоработы были выставлены в Центре фотографии имени братьев Люмьер.
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