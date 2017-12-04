Скандальный фильм «Матильда» сорвал аншлаг в Нью-Йорке

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» успешно «выстрелила» в США на нью-йоркской премьере в зале «Tribeca Arts Center», куда приехал сам автор картины, чтобы пообщаться со зрителями.

Американских зрителей интересовал не столько скандал вокруг фильма в России, сколько некоторые иные вопросы - о процессе создания картины - как нашли исполнителей, почему императора Николая II играет немецкий актер, какая сцена оказалась самой сложной.

Кроме того, Алексея Учителя попросили подробно рассказать о костюмах героев.

В широкий прокат в Америке кинокартина выходит 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Картина о романе наследника российского престола, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской вызвала широкий общественный резонанс в России задолго до проката.

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Теги:
Места: Россия, США
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