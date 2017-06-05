Скандал вокруг Катара подогревает цены на нефть

Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на фоне дипломатического скандала вокруг Катара.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе взлетели на 1,42 процента — до 50,66 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,43 процента и составила 48,34 доллара за баррель.

Ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия разорвали дипломатические отношения, а также транспортное сообщение с Катаром, обвинив правительство страны в поддержке террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Катар назвал все обвинения в свой адрес безосновательными, сообщает «РИА Новости».

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