Скандал вокруг Катара подогревает цены на нефть
Мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост на фоне дипломатического скандала вокруг Катара.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе взлетели на 1,42 процента — до 50,66 доллара за баррель.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,43 процента и составила 48,34 доллара за баррель.
Ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен и Ливия разорвали дипломатические отношения, а также транспортное сообщение с Катаром, обвинив правительство страны в поддержке террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Катар назвал все обвинения в свой адрес безосновательными, сообщает «РИА Новости».
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