«СКА-Хабаровск» обыграл московский «Спартак» в Кубке России

«СКА-Хабаровск» выбил московский «Спартак» из розыгрыша Кубка России. Дальневосточники обыграли красно-белых дома в 1/16 турнира со счетом 1:0.

В настоящее время армейцы выступают в ФНЛ, тогда как «Спартак» лидирует в премьер-лиге.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера потерпел первое поражение со своей командой с момента вступления в должность наставника москвичей.

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