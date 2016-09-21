«СКА-Хабаровск» обыграл московский «Спартак» в Кубке России
«СКА-Хабаровск» выбил московский «Спартак» из розыгрыша Кубка России. Дальневосточники обыграли красно-белых дома в 1/16 турнира со счетом 1:0.
В настоящее время армейцы выступают в ФНЛ, тогда как «Спартак» лидирует в премьер-лиге.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера потерпел первое поражение со своей командой с момента вступления в должность наставника москвичей.
Следующая новость Суд Украины не станет рассматривать жалобу «Газпрома»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии