В СИЗО «Бутырка» нарушались права арестантов
Проверка карцеров и камер СИЗО-2, известного под названием «Бутырка», выявила многочисленные нарушения, сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, заместитель прокурора города Андрей Ганцев совместно с начальником УФСИН России по Москве Сергеем Морозом провели прием арестантов этого изолятора.
Проверка показала, что некоторые камеры СИЗО требовали ремонта, также выявлены нарушения режима и условий содержания арестантов.
Главе столичного УФСИН России внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает «Интерфакс».
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