В СИЗО «Бутырка» нарушались права арестантов

Проверка карцеров и камер СИЗО-2, известного под названием «Бутырка», выявила многочисленные нарушения, сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, заместитель прокурора города Андрей Ганцев совместно с начальником УФСИН России по Москве Сергеем Морозом провели прием арестантов этого изолятора.

Проверка показала, что некоторые камеры СИЗО требовали ремонта, также выявлены нарушения режима и условий содержания арестантов.

Главе столичного УФСИН России внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает «Интерфакс».