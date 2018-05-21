Ситуацию с ценами на бензин в Думе назвали «разбоем»

Депутаты считают, что государство должно взять их под контроль.

Средняя цена на бензин с начала текущего года выросла на 3,4% и сегодня составляет примерно 41,3 рубля за литр. В Российском топливном союзе (РТС) отметили, что за ситуацией с ценами на бензин не следит никто и рост происходит абсолютно бесконтрольно. Организации в регионах, входящие в РТС, направили письмо в правительство России, призывая в экстренном порядке принять меры по снижению цен.

По мнению замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, в России вообще отсутствует логика ценообразования на бензин. Он дорожает даже в тех случаях, когда дешевеет нефть на мировом рынке.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов назвал «полным разбоем» отсутствие контроля за ценами на бензин. По его словам, таковой должен обязательно осуществляться государством. В противном случае дальнейшее подорожание топлива негативно отразится на сельском хозяйстве.

Впрочем, от этого страдают и другие отрасли промышленности, а также обычные автомобилисты. По мнению Харитонова, государству следует установить предельный порог цены на бензин, который должен составлять 35 рублей за литр, пишет «Парламентская газета».

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