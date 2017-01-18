Ситуация вокруг Сноудена не является вопросом Кремля

Судьба экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена не является предметом внимания со стороны Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, может ли означать смягчение приговора информатору сайта WikiLeaks Брэдли Мэннингу, что претензии в адрес самого Сноудена тоже могут смягчиться.

- Это никак не вопрос Кремля, мы не располагаем информацией о том, чем занимается господин Сноуден, - цитирует «Российская газета» слова Пескова.

Он также отметил, что Сноуден находится в России по временному разрешению, которое на днях было продлено, но никакой другой информацией в Кремле не обладают.

Сноуден ранее заявил, что не выбирал Россию в качестве убежища. По его словам, он намеревался обосноваться в Латинской Америке. Кроме того, он полагает, что американские власти умышленно пытаются ограничить возможность его передвижения и задержать в РФ.