Ситуация на дорогах в Москве ухудшилась из-за снегопада

Столичное управление ГИБДД просит автомобилистов быть предельно внимательными за рулем из-за резкого ухудшения погодных условий в Москве, говорится в сообщении столичного главка МВД РФ.

Утром на Москву обрушился мощный снегопад, который, по словам метеорологов, задержится до 28 марта.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, так как в этих местах вероятно возникновение гололеда.

К вечеру в Москве резко похолодает, сообщает «360».