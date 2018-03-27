Ситуация на дорогах в Москве ухудшилась из-за снегопада
Столичное управление ГИБДД просит автомобилистов быть предельно внимательными за рулем из-за резкого ухудшения погодных условий в Москве, говорится в сообщении столичного главка МВД РФ.
Утром на Москву обрушился мощный снегопад, который, по словам метеорологов, задержится до 28 марта.
Автомобилистов просят быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, так как в этих местах вероятно возникновение гололеда.
К вечеру в Москве резко похолодает, сообщает «360».
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