В ситуации с российскими банками на Украине пытается разобраться МВФ

Представители Международного валютного фонда вступили в переговоры с украинскими властями по поводу разблокирования работы «дочки» Сбербанка на Украине.

«Украина и МВФ обсуждают вопрос о снятии блокады работы Сбербанка на Украине, этот вопрос присутствует в повестке дня», - цитирует ТАСС сообщение информационного агентства «Украинские новости», которое ссылается на источники в правительстве и Нацбанке Украины.

Среди тем, которые также стоят в центре обсуждения, транспортная и торговая блокада Донбасса и связанные с этим экономические риски.

Ранее сообщалось, что МВФ должен был утвердить очередной транш Киеву. Однако заседание Совета директоров Международного валютного фонда было перенесено в связи с намерением экспертов фонда просчитать экономические последствия блокады Донбасса.

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