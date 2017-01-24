Все системы разбившегося под Бишкеком самолета работали без перебоев

Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании, потерпевший крушение 16 января под Бишкеком, не имел неисправностей в двигателях и посадочном устройстве. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

По его словам, комиссия рассматривает все версии катастрофы, в том числе действия пилотов, работу оборудования, в том числе наземного. Также анализируются записи переговоров экипажа с диспетчерами, согласно которым, информации о неполадках на борту самолета на землю не поступало, - сообщает ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что грузовой Boeing-747 турецкой авиакомпании «ACT Airlines», намеревавшийся приземлиться для дозаправки в киргизском аэропорту «Манас», рухнул на поселок близ Дачи.В результате авиакатастрофы разрушено 23 дома и погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа.

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