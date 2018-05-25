В систему здравоохранения Подмосковья внедрят блокчейн

В подмосковную систему здравоохранения могут внедрить систему блокчейн, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, с помощью блокчейна можно будет изменить работу электронных медицинских карт.

Например, блокчейн поможет ограничить или открывать доступ к электронным данным для любых медицинских учреждений, если на это согласится пациент.

Блокчейн - децентрализованная база данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. В настоящее время является наиболее защищенной от взлома злоумышленниками, сообщает «ТВ Центр».