В систему здравоохранения Подмосковья внедрят блокчейн
В подмосковную систему здравоохранения могут внедрить систему блокчейн, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, с помощью блокчейна можно будет изменить работу электронных медицинских карт.
Например, блокчейн поможет ограничить или открывать доступ к электронным данным для любых медицинских учреждений, если на это согласится пациент.
Блокчейн - децентрализованная база данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. В настоящее время является наиболее защищенной от взлома злоумышленниками, сообщает «ТВ Центр».
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