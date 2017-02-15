Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» решили не передавать «Роскосмосу» и «Ростеху»

Работу по развитию государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС останется под контролем коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, возглавляемой вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Как выяснила газета «Известия», объявленные ранее планы поделить акции АО «ГЛОНАСС» — оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС — между «Ростехом» и «Роскосмосом» реализованы не будут. Вместо этого решено интегрировать ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон».

Как минимум ближайшие два года государство сохранит свои 100 процентов в АО «ГЛОНАСС». Финансирование системы осуществляется Минтрансом России за счет средств госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Таким образом, поставлен крест на планах передать АО «ГЛОНАСС» в собственность государственных корпораций «Роскосмос» и «Ростех», в которых сконцентрированы компетенции в сфере навигационно-информационных технологий.

По данным Минтранса, проект указа президента РФ Владимира Путина о передаче акций АО «ГЛОНАСС» в госкорпорации был внесен ведомством в правительство РФ. С предложением о смене собственников оператора системы выступал советник главы государства Игорь Левитин.

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