АФК «Система» сообщила об аресте своих активов

АФК «Система» сообщила об аресте принадлежащих компании 31,76 процента акций «МТС», 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК.

Согласно сообщению компании, арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть», поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест» в мае текущего года.

По словам официального представителя АФК Сергея Копытова, эти меры являются очередной попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию.

Он также подчеркнул, что «Система» на фоне ареста части акций своих дочерних компаний обладает высокой платежеспособностью.

Ранее «Роснефть» потребовала от АФК «Система» 170 миллиардов рублей компенсации за убытки компании «Башнефть», которые она понесла при реорганизации в 2014 году.

Три года назад акции ОАО «НК Башнефть» перешли к государству от АФК «Система», а в ноябре 2016 года ФАС одобрила ходатайство «Роснефти» о приобретении акций этого предприятия, сообщает ТАСС.