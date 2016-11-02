Система психологической защиты ребенка зависит от матери

Ученые Тюменского государственного университета провели изучение, чтобы понять, насколько взаимосвязана, психологическая система защиты матери и ребёнка. В изучении принимали участие 120 матерей со своими детьми, возраст которых был от 4 до 12 лет.

Итоги продемонстрировали сильную зависимость психологической защиты родных людей. Чем лучше у матери выходило справиться со стрессовыми ситуациями, тем более устойчивым был к ним и ребёнок, - сообщает ТАСС.