Система психологической защиты ребенка зависит от матери
Ученые Тюменского государственного университета провели изучение, чтобы понять, насколько взаимосвязана, психологическая система защиты матери и ребёнка. В изучении принимали участие 120 матерей со своими детьми, возраст которых был от 4 до 12 лет.
Итоги продемонстрировали сильную зависимость психологической защиты родных людей. Чем лучше у матери выходило справиться со стрессовыми ситуациями, тем более устойчивым был к ним и ребёнок, - сообщает ТАСС.
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